Neve a Cesena. Scuole aperte mercoledì 7 gennaio

A Cesena nevica dalla serata di ieri, ma le precipitazioni sono in attenuazione nel pomeriggio e non sono previste per domani. Gli oltre 70 mezzi spazzaneve entrati in azione dalle prime ore di oggi, come previsto dal Piano neve e ghiaccio attivato dal Comune, stanno lavorando per garantire la percorribilità delle strade sia in collina che in città. Prima di sera è previsto anche lo spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio.

Sulla base delle attuali condizioni meteo e degli interventi in corso, il Comune comunica che domani le scuole di ogni ordine e grado resteranno aperte e riprenderanno regolarmente le lezioni.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini alla massima prudenza nella circolazione stradale, in particolare chi utilizza veicoli non adeguatamente attrezzati per le condizioni invernali. Si raccomanda di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di prestare attenzione alle eventuali criticità lungo la rete viaria.

Il Comune continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione meteo e a garantire gli interventi necessari per la sicurezza della circolazione, con particolare attenzione alle segnalazioni relative a cedimenti di rami o alberi piegati dalla neve.