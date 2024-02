“Nella vecchia scuola c’è una presenza misteriosa”: Carlo Lucarelli maestro di giallo a San Vittore di Cesena - Gallery

Nella vecchia scuola c’è una presenza misteriosa. Pare addirittura che qualche libro sia scomparso dalla vecchia biblioteca. Che si tratti di un fantasma? O forse c’è un’altra spiegazione... Ma quale? È il mistero da risolvere, ma soprattutto da raccontare con cui si cimenteranno i bambini e le bambine della quinta elementare di San Vittore che questa mattina, insieme alle loro insegnanti e alla dirigente Simonetta Ferrari nella biblioteca della nuova scuola hanno accolto il giallista Carlo Lucarelli.

Cos’è un mistero? Come si racconta una storia misteriosa? Guidati da questo maestro d’eccezione hanno cercato insieme le risposte a queste domande. L’obiettivo lo ha ricordato a inizio lezione la maestra Elena Baredi: creare dei racconti da pubblicare e regalare a fine anno scolastico alla città come ringraziamento per la nuova scuola.