Nella torre del Montefiore a Cesena inaugurato un nuovo studio medico

Al quinto piano della torre del centro commerciale “Montefiore” è stato inaugurato uno studio medico che rappresenta un servizio polispecialistico fruibile per la comunità.

All’inaugurazione, partecipata dal sindaco Enzo Lattuca, erano presenti anche il dottore Filippo Montevecchi, Specialista Otorinolaringoiatra, e il dottore Sergio Pipitone, cardiologo. Il primo, originario di Cesena, ha lavorato presso l’Ospedale di Forlì per quindici anni ed ora ha intrapreso la libera professione nella città natale. Il secondo, dopo aver lavorato presso l’ospedale di Trapani per dieci anni ed essersi trasferito per motivi professionali a Cesena ha deciso di stabilirsi con tutta la famiglia nella città che lo ha accolto.

“La torre del centro commerciale ‘Montefiore’ - spiegano i due specialisti - per la sua ubicazione facilmente fruibile e per gli ampi parcheggi è l’ideale per chi necessità di visite mediche. Nello stesso edificio inoltre è stato dai recente inaugurato anche un ambulatorio di medici di famiglia e insieme ai nostri colleghi speriamo anche di rivitalizzare un bellissimo edificio che per anni è stato poco utilizzato. Insieme all’apertura della nuova caserma dei Carabinieri e ai nuovi studi medici tutta l’area limitrofa al centro commerciale sarà rivitalizzata e resa più attraente per tutti i cittadini”.