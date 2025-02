Nel contenitore della sorpresa degli ovetti di cioccolato c’erano 15 involucri di cocaina: arrestato a Cesena

A Cesena è stato arrestato dalla Polizia di Stato uno straniero dopo essere stato trovato con quindici involucri contenenti cocaina. E’ della notte scorsa l’intervento delle Volanti che, durante la normale attività di controllo del territorio, in via Santa Sofia hanno fermato un uomo per un ordinario controllo di Polizia. L’individuo, uno straniero originario del nord Africa e senza fissa dimora, al momento del controllo dichiarava di essere senza documenti e nel frattempo cercava di liberarsi, con una mossa veloce, di un involucro di plastica gialla che aveva in una tasca. Quel gesto insospettiva gli agenti che recuperavano l’oggetto, che si rivelava essere il classico contenitore di plastica di colore giallo che si trova all’interno degli ovetti di cioccolata.

Al suo interno venivano rinvenuti diverse dosi di cocaina impacchettate singolarmente, pronte per essere vendute. L’uomo, che nel frattempo cercava di darsi alla fuga, veniva bloccato dagli operatori e tratto in arresto. Gravato di numerosi precedenti specifici in reati in materia di sostanze stupefacenti, veniva denunciato all’autorità giudiziaria per il possesso ai fini dello spaccio di droga, per un totale di circa 10 grammi di cocaina, già divisa in dosi e pronta alla vendita. La sostanza, invece, veniva sottoposta a sequestro.

L’indomani il giudice in udienza convalidava l’arresto.