Natale a Savignano: l’8 dicembre si accendono le luci

Lunedì 8 dicembre iniziano, di prima mattina, i festeggiamenti della festa dell’Immacolata, nel centro storico cittadino di Savignano sul Rubicone, con il mercatino e il mercato degli ambulanti, per qualche idea sui regali natalizi. La giornata proseguirà poi all’insegna della musica e dell’arte con un’anteprima pomeridiana al Teatro Moderno di Savignano per inaugurare il nuovo cartellone teatrale e un evento speciale dedicato a Luciano Caldari, nel centenario della sua nascita. Nato a Savignano il 13 dicembre 1925, Caldari ha attraversato da protagonista una stagione intensa dell’arte italiana. Nel 1956 prese parte alla Biennale di Venezia, avviando un percorso espositivo che lo portò in numerose città italiane e dell’Europa dell’Est. La giornata celebrativa inizierà alle 17 al Teatro Moderno, con un incontro pubblico con Francesca Caldari, figlia dell’artista, e l’esposizione dell’opera “Il Capriccio”.

Al termine dell’incontro, alle 18, il pubblico si sposterà in piazza Borghesi per prendere parte all’accensione delle luci di Natale e, a seguire, al concerto Gospel di Sherrita Duran Gospel choir. La voce di Sherrita Duran verrà accompagnata da quattro coristi e un pianista: un viaggio nella musica sacra afroamericana e nella tradizione natalizia.

In serata, alle 20.30, al Cinema Moderno, a gran richiesta la proiezione del documentario “Il granaio della memoria”, progetto ideato da Romina Bertani – autrice e sceneggiatrice – con la collaborazione di Roberto Incerpi, voce narrante, e Francesco Dardari, regista e montatore. Il film racconta le storiche attività commerciali di Savignano sul Rubicone, considerate non solo patrimonio economico, ma custodi dell’identità culturale della comunità. Alla realizzazione hanno contribuito la Fototeca comunale “Marco Pesaresi” e la Biblioteca comunale di Palazzo Vendemini, offrendo materiali d’archivio e supporto alla ricerca.

L’evento è a ingresso gratuito. Sono sponsor del “Dolce Natale” Unica Reti, Romagna Shopping Valley e Paglierani Autodemolizioni e Soccorso stradale.

Tutti gli eventi e gli aggiornamenti saranno consultabili sul sito e sui canali social del Comune di Savignano sul Rubicone.