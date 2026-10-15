Natale a Cesena, prima ora di sosta gratis in centro dal 28 novembre al 6 gennaio

Cesena
  • 15 ottobre 2026
Natale a Cesena, prima ora di sosta gratis in centro dal 28 novembre al 6 gennaio

A Cesena uno degli ultimi punti affrontati oggi in Consiglio comunale è stata la mozione presentata dal Consigliere di Fratelli d’Italia, Nicholas Pellegrini, relativa all’attivazione di un piano di sosta gratuita nei parcheggi al servizio del centro storico per l’intero periodo delle festività natalizie. A questo proposito, l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari è intervenuto puntando sulla rotazione dei parcheggi e annunciando una misura già programmata per il 2026 e il 2027, grazie alle risorse del bando regionale per gli Hub urbani.

L’assessore ha riconosciuto la validità dell’obiettivo indicato dalla proposta, sottolineando però le proprie perplessità sullo strumento individuato. “Questa mozione – ha commentato – parte da un obiettivo che possiamo certamente condividere, ovvero sostenere il commercio del centro storico durante il periodo natalizio. Quello che non condivido, però, è lo strumento. Rendere gratuita la sosta per tre ore e mezza consecutive rischierebbe di favorire le soste prolungate, riducendo la disponibilità di posti proprio nelle fasce orarie in cui si punta ad aumentare l’afflusso di clienti. Uno degli elementi fondamentali per sostenere il commercio è garantire la rotazione delle auto nei parcheggi, consentendo a più persone di raggiungere il centro, trovare posto e frequentare le attività commerciali e godersi il ricco programma di eventi e iniziative che animerà la città durante tutti i fine settimana, dal 28 novembre al 6 gennaio”. La mozione non è stata approvata dal Consiglio comunale.

Prima ora gratuita dal 28 novembre all’Epifania

Una misura concreta è già stata programmata attraverso un percorso di confronto con le associazioni di categoria e i commercianti del centro storico. “Nell’ambito della candidatura al bando regionale per gli Hub urbani – ha proseguito l’Assessore – è stato inserito uno specifico pacchetto di risorse destinato ad agevolare la sosta, finanziamento che è stato ottenuto. La misura prevede la prima ora di parcheggio gratuita in tutti gli stalli a pagamento su strada, dal 28 novembre al 6 gennaio, per l’intero periodo delle festività natalizie. L’iniziativa sarà attuata per due annualità consecutive, nel 2026 e nel 2027. Parliamo quindi di una misura efficace, già condivisa con le categorie economiche, che accompagnerà tutte le festività natalizie”. L’obiettivo è permettere a chi raggiunge il centro di fare acquisti, prendere un caffè o sbrigare una commissione senza pagare la prima ora di sosta, mantenendo allo stesso tempo la possibilità di liberare i parcheggi per altri utenti.

Tariffe ridotte anche nei parcheggi in struttura ‘IV Novembre’ e ‘Mario Guidazzi’

Nel corso dell’intervento l’assessore ha colto l’occasione per ricordare in particolare la riduzione del costo del parcheggio IV Novembre, ora fissato a 80 centesimi all’ora, con una tariffa massima giornaliera di 3 euro. Costi analoghi a quelli applicati al parcheggio ‘Guidazzi’. “Si tratta – ha precisato – di due strutture importanti per raggiungere il centro storico a prezzi contenuti, soprattutto per chi ha bisogno di fermarsi più a lungo. Noi crediamo che la prima ora gratuita, accompagnata da tariffe accessibili in alcuni parcheggi per le soste più lunghe, rappresenti una risposta più intelligente rispetto alla gratuità indiscriminata di un intero pomeriggio”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui