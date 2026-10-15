Natale a Cesena, prima ora di sosta gratis in centro dal 28 novembre al 6 gennaio

A Cesena uno degli ultimi punti affrontati oggi in Consiglio comunale è stata la mozione presentata dal Consigliere di Fratelli d’Italia, Nicholas Pellegrini, relativa all’attivazione di un piano di sosta gratuita nei parcheggi al servizio del centro storico per l’intero periodo delle festività natalizie. A questo proposito, l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari è intervenuto puntando sulla rotazione dei parcheggi e annunciando una misura già programmata per il 2026 e il 2027, grazie alle risorse del bando regionale per gli Hub urbani.

L’assessore ha riconosciuto la validità dell’obiettivo indicato dalla proposta, sottolineando però le proprie perplessità sullo strumento individuato. “Questa mozione – ha commentato – parte da un obiettivo che possiamo certamente condividere, ovvero sostenere il commercio del centro storico durante il periodo natalizio. Quello che non condivido, però, è lo strumento. Rendere gratuita la sosta per tre ore e mezza consecutive rischierebbe di favorire le soste prolungate, riducendo la disponibilità di posti proprio nelle fasce orarie in cui si punta ad aumentare l’afflusso di clienti. Uno degli elementi fondamentali per sostenere il commercio è garantire la rotazione delle auto nei parcheggi, consentendo a più persone di raggiungere il centro, trovare posto e frequentare le attività commerciali e godersi il ricco programma di eventi e iniziative che animerà la città durante tutti i fine settimana, dal 28 novembre al 6 gennaio”. La mozione non è stata approvata dal Consiglio comunale.