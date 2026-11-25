È stata un’annata di grande impegno, di lavoro e di servizio alla città quella degli imprenditori ambulanti che animano il centro storico di Cesena. A sottolinearlo è Alverio Andreoli, presidente cesenate e regionale di FIVA, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti aderente a Confcommercio, insieme al vicepresidente Masimo Sagginati, ambulante operativo sul campo sempre in prima linea nell’opera di raccordo tra la categoria e le istituzioni, che annuncia il ritorno dei tradizionali mercati natalizi, in programma nelle domeniche del 6, 13 e 20 dicembre, dal mattino fino a sera, nella consueta cornice di piazza del Popolo, viale Mazzoni e nelle vie limitrofe. «I commercianti ambulanti sono già nella fase preparatoria di questi appuntamenti, che tradizionalmente registrano una grande partecipazione di pubblico. Il mercato ambulante di Cesena richiama visitatori non soltanto dalla città, ma anche da diverse località della Romagna, grazie a una reputazione consolidata e a un’offerta commerciale particolarmente apprezzata».