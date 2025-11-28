Natale a Cesena, luci accese sabato 29 novembre

Sabato 29 novembre prende il via il programma di “Natale a Cesena” che per cinque week end, fino alla vigilia della Befana, animerà il centro storico con spettacoli, concerti, mercatini, laboratori, giochi e tante attrazioni.
L’avvio ufficiale è fissato per le ore 17, quando si accenderanno le luminarie in centro storico. Luminarie tutte nuove, a cominciare quelle di corso Mazzini, dove brilleranno i versi della poesia “Bello mondo” di Mariangela Gualtieri. E sarà proprio l’autrice a rendere speciale il momento dell’accensione leggendo la sua poesia prima che tutto si illumini. L’appuntamento è all’inizio del corso, all’incrocio con Via Zeffirino Re.
Subito dopo, ci saranno i canti eseguiti dalle voci bianche del Chorus Institute of Musical Arts (IOMA) e l’iniziativa organizzata da E.CO Energia Corrente e Babbi Caffè che insieme offriranno cioccolata calda. L’atmosfera di festa continuerà con musica e una lotteria a premi.