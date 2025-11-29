Natale a Cesena, luci accese e Mariangela Gualtieri legge la poesia “Bello mondo” VIDEO GALLERY

Luci accese a Cesena in avvicinamento alle feste di Natale 2025. Uno scenario tutto speciale per il centro storico, addobbato e illuminato con i versi della poesia “Bello mondo” di Mariangela Gualtieri, che ha recitato la sua opera prima dell’accensione.

Tanti eventi previsti anche domani, domenica 30 novembre. In via Zeffirino Re fin dal mattino sarà allestito il mercatino artigianale e in piazza Fabbri Babbo Natale aspetterà i bambini dalle 16 alle 19. Alle 16.30 la Libreria Albizzi propone la prima delle sue letture natalizie: si comincia con “Un ricordo di Natale” di Truman Capote. In piazza Almerici alle 17 e alle 18.30 due appuntamenti la compagnia spagnola Trukitrek e il suo spettacolo “Jukebox”. In piazza Giovanni Paolo II, infine, alle 18 arriva Agro the clown con clownerie ed effetti sonori