Burattini, cantastorie, laboratori creativi, musica gospel e per concludere una nuova passeggiata nel cielo sopra Cesena: dopo l’emozionante momento dell’accensione delle luminarie di sabato pomeriggio, “Natale a Cesena” offre per domenica 29 novembre un programma ricco di appuntamenti.

Dalle ore 16, nei locali di via Strinati 5 si terrà il primo dei laboratori creativi per i bambini che torneranno ogni fine settimana: ad aprire le attività l’associazione Barbablù, che guiderà i piccoli partecipanti a costruire la ‘loro’ Fata Turchina.

In piazza Almerici, alle 16.30, la compagnia Burattini a Bologna metterà in scena la divertentissima commedia “Fagiolino e la camera del diavolo”, mentre alle ore 17, in piazza Giovanni Paolo II arriverà il Collettivo Vento con lo spettacolo “Cantastorie” a base di favole e filastrocche, declamate, raccontate, ballate e cantate.

Musica protagonista in piazza Almerici alle ore 18 con “Sing out!”, concerto gospel del coro The Colours of Freedom, con una scaletta che spazia dagli spiritual al soul, dal musical alla tradizione natalizia.

In piazza del Popolo, sempre alle 18 tornerà la spettacolare performance “In equilibrio” che vedrà gli atleti del collettivo Burdel-Line, guidati da Federico Bondi, attraversare un percorso lungo circa 50 metri e sospeso a 25 metri d’altezza, teso tra il terrazzo dello studio di Leonardo Lucchi e il lato opposto della piazza.

Inoltre, fin dal mattino in via Zeffirino Re sarà allestito il Mercatino artigianale, mentre in corso Mazzini si potrà trovare il Villaggio di Natale. Chi desidera un incontro ravvicinato con Babbo Natale, può visitare la sua casetta in piazza Fabbri, invece per scattare un selfie dal sapore natalizio il posto giusto è il photo box del Natale allestito alla Barriera. Per gli amanti del pattinaggio, infine, la tappa obbligatoria è la pista del ghiaccio in piazza della Libertà, attiva dalle ore 10.