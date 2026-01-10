Natale a Cesena, gli organizzatori festeggiano: “Circa 10mila visitatori ogni fine settimana”

Con l’appuntamento di domenica 11 gennaio al Foro Annonario, cala il sipario su ‘Natale a Cesena’, il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Cesena e organizzato da Cesena Fiera per animare il centro storico nel periodo natalizio.

La maratona festiva era partita il 29 novembre con l’accensione delle luminarie, e per cinque week end fino alla Befana ha offerto un ampio ventaglio di attrazioni nel cuore della città.

Sono stati complessivamente 45 i momenti di spettacolo andati in scena, fra concerti, acrobazie, giochi di prestigio; una decina le formazioni coinvolte fra cori e marching band, a cui ha dato man forte una nutrita pattuglia di artisti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Messico, Spagna, Francia. Non solo: il cartellone ‘ufficiale’ è stato arricchito anche dalle tante iniziative - circa 30 - messe in campo da operatori commerciali e locali. “Grazie a questo ricca offerta - sottolineano soddisfatti gli organizzatori - il centro storico di Cesena ha attirato migliaia di persone, provenienti anche da altre città: la stima è di circa 10mila visitatori per ogni week end. Senza dimenticare gli oltre 3mila che hanno gremito piazza del Popolo in occasione della Festa di Capodanno. Grande successo anche per la rassegna al Foro Annonario, con le tombole e le esibizioni di comici: come hanno comunicato gli organizzatori, in 14 serate si sono contate oltre 10mila persone”.

Decisamente positivo il bilancio che traccia l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Cesena Lorenzo Plumari: “Questi numeri sono la miglior conferma del fatto che le iniziative di Natale a Cesena sono state molto apprezzate: non solo i visitatori, ma anche i commercianti hanno espresso il loro favore. E da qui partiremo per fare ancora meglio il prossimo anno, perché i giudizi raccolti dalla gente e dagli operatori ci dicono che la strada è quella giusta. Abbiamo raggiunto questo risultato importante grazie a un gioco di squadra in cui ognuno ha fatto la sua parte al meglio. Per questo ringrazio Cesena Fiera, che per la prima volta si è cimentata nelle iniziative di Natale dimostrando di avere le capacità e la creatività necessarie per garantire un’ottima resa, e tutti gli sponsor che hanno creduto in questa operazione e ci hanno supportato. Appuntamento a sabato 28 novembre 2026 per l’accensione delle luminarie e per un Natale ancora più ricco e bello”.