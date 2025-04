Nasce la “Social Pedalèda” da Cesena a Cesenatico: appuntamento al 4 maggio verso “Azzurro come il pesce”

Un’iniziativa per incentivare l’utilizzo della bicicletta. La prima edizione de “La Social Pedalèda” si svolgerà domenica 4 maggio. Un evento gratuito e aperto a tutti, sportivi, ragazzi e famiglie. Si parte da Cesena, alle 10, in piazza della Libertà, in direzione Cesenatico, passando per la Ciclovia del Pisciatello. Un modo alternativo per raggiungere il mare, evitando l’utilizzo della macchina e il traffico. Una volta giunti a destinazione, sarà possibile gustare un piatto di pesce ad “Azzurro come il pesce” in programma dal 30 aprile al 4 maggio e passare del tempo in compagnia. Iscrizioni a questo link.