Mostra un documento falso poi prova a scappare: arrestato 28enne

Si aggirava con fare sospetto nella zona del centro storico di Cesenatico. Per questo due pomeriggi fa da un bar, all’orario dell’aperitivo, era partita una chiamata al 112 con richiesta di controlli e i carabinieri hanno bloccato, in piazza delle Erbe, I.C., 28enne.

L’uomo, proveniente dalla zona di Bologna dove dice di lavorare come lavapiatti in un ristorante, al controllo dell’Arma ha cercato di rifilare ai militari un documento d’identità fasullo. Quando ha capito che sarebbe stato ammanettato e portato in caserma per controlli si è dato alla fuga.

Ha provato a nascondersi nella vicina via Fiorentini infilandosi al secondo piano di una abitazione dove aveva trovato la porta d’ingresso aperta. La proprietaria di casa si è trovata in pochi istanti circondata dai carabinieri che braccavano e bloccavano il fuggitivo

Dopo una notte in cella di sicurezza ieri nell’aula del giudice Marco De Leva (pm Anna Rava) l’arresto per resistenza è stato convalidato ed il processo direttissimo calendarizzato a settembre.