Morto il fondatore dello Scarpellini Garden a Villachiaviche di Cesena

Si è spento nella primissima mattinata Urbano Scarpellini, 85 anni: il fondatore del Garden Scarpellini di via Cervese a Villa Calabra. “Amato e stimato da tutti, lascia un profondo vuoto in tutti noi” ha comunicato l’azienda nello specificare che, per lutto, l’inaugurazione serale delle esposizioni natalizie non avrà luogo oggi come da programma. Il Garden di Natale aprirà domani, giovedì 19 ottobre, dalle ore 8. Le esequie del fondatore dell’azienda (nata sulla Cervese a Villachiaviche a fine anni ‘60) sono state calendarizzate per le 10 di venerdì alla chiesa di S. Giuseppe Artigiano in Villlachiaviche. Urbano Scarpellini, che era ricoverato al Bufalini dallo scorso giovedì, lascia i figli Massimo, Davide e Stefano e la moglie Rita.