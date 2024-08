Morto fra Vittore Casalboni, oggi pomeriggio a Cesena uno dei due funerali

La comunità dei frati cappuccini è in lutto per la perdita di un suo rappresentante cesenate di origine e molto attivo in particolar modo nella comunità imolese. È morto sabato a Reggio Emilia frate Vittore Casalboni: quarto di otto fratelli di San Vittore, dove era nato il 9 marzo 1942 e dove era molto conosciuto.

Fra Vittore è stato un frate semplice, non sacerdote, essenziale nelle parole e nei gesti. Ha lavorato per anni per le missioni dei Cappuccini in Etiopia. Il suo funerale sarà celebrato oggi alle 15:30 in parrocchia a San Vittore e anche prima ci sarà una funzione alle 11 a Imola presso la chiesa dei frati Cappuccini.

Fra Vittore Casalboni è morto a poco più di un giorno dall’apertura del Mercatino dei frati cappuccini di Imola. Un mercatino di cui fra Vittore è stato per tanti anni una delle colonne portanti: «Chi l’ha conosciuto lo ricorda sicuramente in tuta da lavoro, a raccogliere col camion materiale usato o smontare lavatrici ed elettrodomestici vari per raccogliere fondi per le missioni - lo ricordano i Cappuccini dell’Emilia Romagna - Una forza della natura che solo negli ultimi anni era stata fiaccata dalla malattia».

Era entrato nei Cappuccini il 29 dicembre 1959, per poi pronunciare la professione temporanea l’8 dicembre 1961, seguita e tre anni dopo dalla professione perpetua.