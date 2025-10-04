Morto dopo la caduta dalla barella in ospedale a Cesena: svolta nell’indagine, oggi le esequie

Prima di cadere dalla barella al Bufalini non aveva ferite rilevati alla testa. Dopo, le lesioni subite al cranio erano tali da condurlo alla morte. Le prime anticipazioni rese in Procura al pm Vincenzo Bartolozzi da parte dell’anatomopatologa Donatella Fedeli, incaricata dell’esame sul corpo del 95enne Elio Pezzi, hanno dato un impulso accelerativo all’indagine su quanto accaduto al pronto soccorso del Bufalini e nella radiologia della struttura. L’esame autoptico ha evidenziato come siano state le lesioni riportate alla testa dall’uomo a portarlo al decesso, avvenuto tre giorni dopo nel reparto di Rianimazione del nosocomio cesenate. I primi responsi dell’autopsia hanno portato a una possibile svolta nell’inchiesta con i diversi dipendenti del Bufalini al lavoro quell’ultimo giovedì di settembre tra pronto soccorso e relativa radiologia ascoltati per chiarire le dinamiche dell’accaduto ed evidenziare, agli occhi della Procura, se e quante persone debbano essere iscritte al registro degli indagati. Intanto il funerale di Elio Pezzi sarà celebrato nella mattinata odierna alle 10 alla chiesa dell’Osservanza.