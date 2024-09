Chiuse le indagini della polizia locale per conto della procura, è stato rilasciato il nullaosta alle esequie di Carmelo Manna, 53 anni e Nadia Storoska, 51 anni, la coppia morta a poche ore di distanza l’uno dall’altra per un incidente tra la moto su cui viaggiavano ed una vettura, avvenuto sulla via Emilia all’altezza della rotonda Rubicone lo scorso sabato.

Sulle salme dei due conviventi a Budrio di Cesena è stata eseguita esclusivamente l’ispezione cadaverica, sufficiente per qualificare le lesioni che non hanno lasciato scampo. Lui (di origini siciliane) era morto sul colpo, lei (nata in Ucraina) dopo una dozzina di ore di ricovero al Bufalini.