Monumento alla Memoria della Brigata Mazzini si inaugura durante il 25 aprile a Cesena

Domani, a Villachiaviche, si terrà con le celebrazioni dell’80° della Liberazione anche l’inaugurazione di un nuovo monumento: dedicato alla Brigata Mazzini.

«L’inaugurazione di un monumento dedicato ai “nostri ragazzi della Brigata Mazzini” - spiega Michaela Del Vecchio della A.M.I. sezione Cesena “Denis Ugolini” - è dettata dal dovere della memoria, dalla volontà di celebrare i protagonisti di quel cambiamento politico che ci ha consegnato un’Italia più giusta e democratica, un’Italia costituzionale e, dunque, non più totalitaria.

Tuttavia c’è anche una ragione intima, affettiva legata alla morte avvenuta un anno fa dell’ultimo “ragazzo” di un gruppo di partigiani che, giovanissimi hanno lasciato il nostro Paese per unirsi alla Brigata Mazziniana attiva nel nostro territorio. L’inaugurazione racconterà di ragazzi che, nonostante fossero nati e cresciuti in un’Italia monarchica caratterizzata da un imperante e ventennale indottrinamento fascista, hanno mantenuto vivi i valori mazziniani quali il dovere di perseguire e difendere la libertà contro chiunque la neghi, il dovere dell’impegno politico e sociale che rende il popolo protagonista della storia. Valori dunque condivisibili da tutti e proprio per questo, l’iniziativa, pur essendo stata fortemente voluta e perseguita dal Pri e dall’Ami cesenati, non vuole essere una manifestazione di parte; al contrario intende aprirsi alla città tanto è vero che ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Regione.

Significativo è anche il fatto che nel gruppo operarono l’onorevole Oddo Biasini ed il senatore Libero Gualtieri e dunque due parlamentari cesenati che hanno connotato Cesena come una città politicamente fervida a livello nazionale».

La giornata d’inaugurazione prevede prima la partecipazione alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile (con orazione di Giorgio La Malfa al monumento ai caduti.

Alle 12 pranzo insieme al “Riot”, presso circolo Pri Villa Chiaviche ed alle 15:30 l’inaugurazione del monumento ai Partigiani della Brigata Mazzini presso la sede della sezione Pri di Villa Chiaviche, via Cervese 2548, Cesena. Interverranno Romano Fabbri, Enzo Lattuca, Francesca Lucchi, Michele Finelli, Marco Valbruzzo e lo stesso Giorgio La Malfa, qui in qualità di presidente della Fondazione Ugo La Malfa.