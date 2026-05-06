Montiano, una signora innamorata del paese dona 2.500 euro per abbellire il parco pubblico. Il sindaco: “Grazie di cuore”

La donazione di una signora per il bene comune. È quanto avvenuto a Montiano, dove una residente ha deciso di contribuire in modo significativo al miglioramento del parco pubblico intitolato a Giulio Parini, situato via Gramsci.

La somma donata, pari a 2.500 euro, è stata destinata ai lavori di manutenzione del parco Peep, con rifacimento della staccionata e realizzazione di un pergolato per l’ombreggiamento. Il parco rappresenta infatti un punto di riferimento per la comunità, grazie anche alla presenza di strutture dedicate allo sport e al tempo libero, che lo rendono un luogo frequentato da cittadini di tutte le età.

“Questo contributo – commenta il sindaco Fabio Molari – ci consentirà di realizzare opere che difficilmente avrebbero trovato copertura con le sole risorse disponibili. Ringraziamo sentitamente la donatrice, il cui gesto rappresenta un esempio virtuoso di partecipazione civica e attenzione verso il proprio territorio. È questa infatti un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa tradursi in azioni concrete, capaci di migliorare gli spazi condivisi e rafforzare il senso di comunità”.