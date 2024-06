Montiano, una malattia stronca a soli 33 anni l’ex consigliere comunale Zanotti

È morto a soli 33 anni, ieri mattina, Mirko Zanotti. Grande cordoglio e incredulità, sia a Montiano, comune d’origine della famiglia, che possiede un terreno in località Badia, sia a Longiano, dove il giovane, apprezzato da tutti per la sua innata cordialità, si era trasferito. Dopo essere stato consigliere comunale di minoranza a Montiano dal 2014 al 2019 col capolista Paolo Paganelli (stimato medico, morto a sua volta qualche anno fa), Mirko Zanotti, impiegato commerciale in un’azienda d’ortofrutta, con un passato da scout, ha lottato come un guerriero contro un male incurabile, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

«Sono senza parole e porgo sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti - dice affranto il sindaco Fabio Molari - Con il padre sono parente alla lontana. Nel mio secondo mandato da sindaco, Mirko è stato con me in Consiglio comunale e ne ho apprezzato molto le doti di gentilezza e rispetto verso il prossimo. Forse era un po’ timido, ma molto intelligente e innamorato di Montiano».

Zanotti lascia la compagna Radoslava, babbo Marcello, mamma Barbara e il fratello Matteo.

Il funerale è stato fissato per domani, nella chiesa parrocchiale di Budrio, alle 14.30. In quella stessa chiesa, alle 17.30, ci saranno la preghiera del rosario e poi la messa in suo suffragio.