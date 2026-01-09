Montiano, tre giorni di Festa del maiale con una tonnellata e mezzo di carni e la novità mercatino

“Sei un maiale se...”: dopo il successo delle tombole natalizie, è il momento della festa all’insegna delle carni suine, con alcune novità. La Pro loco aps di Longiano dopo aver accolto tanta gente nel maxi tendone riscaldato in piazza San Girolamo, è pronta a dare vita alla terza edizione della “Festa del maiale”, arricchita da un mercatino di hobbystica e gastronomia di tipo differente. Ma il rifornimento di circa una tonnellata e mezzo di carni suine fa ben capire quale resta il fulcro dell’evento.

Terza sagra con novità

Da oggi a domenica a Longiano capoluogo, largo alle tradizioni contadine di un tempo legate alla lavorazione delle carni suine con “Sei un maiale se..” parafrasando il nome in voga nei gruppi social. Oggi si inizia dalle 19, con l’apertura dello stand e del banco macelleria per acquistare e degustare carni. Domani funziona dalle 14 il banco macelleria e apre il mercato, con stand e cena dalle 19. Infine domenica apertura tutto il giorno (dalle 9 alle 18). Tra le novità il debutto del mercatino di hobbistica e gastronomia. Come specialità anche “empanadas” (un piatto tipico di fagottini ripieni di carne tipici della cucina argentina, ndr), “taralli pugliesi” (snack salati e croccanti), mieli e vini locali. Poi un mare di carne di maiale, tra cui 350 chili di salsiccia, 260 chili di salame, 100 chili di cotechino, 80 chili di coppa di testa, 700 chili lardo di ciccioli e altro. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 348.9709536 oppure il 345.6172876.

Pro loco aps al lavoro

Acquistati e da trasformare in prelibatezze ci sono otto maiali: «Siamo partiti tre anni fa, con un giorno dedicato al maiale, poi diventati due l’anno scorso e ora tre quest’anno – afferma Luca Bentivegni, presidente della Pro loco di Longiano –. Si tratta di tre giornate all’insegna delle tradizioni romagnole, dove si potrà degustare la buona carne di maiale appena lavorata. Si potrà poi assistere alla preparazione degli insaccati, dei ciccioli ed altro. Chi verrà al banco macelleria potrà scegliere se acquistare, ammirare la lavorazione, oppure mangiare la carne appena prodotta e servita nello stand. Mentre le carni sono lavorate sul momento, abbiamo già preparato varie decine di chilogrammi di grasso di maiale da cuocere per poi ottenere i tocchetti da strizzare al torchio per estrarne la migliore parte del cicciolo. Sabato pomeriggio nel borgo di Longiano si recupera anche la festa della befana (rinviata per neve) e domenica pomeriggio avremo anche l’allegria dei pasquaroli e degli sciucaren del gruppo Cassani».