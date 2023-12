Montiano, tour guidato alla scoperta dello storico presepe domenica 7 gennaio

Un tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Montiano e dei suoi meravigliosi presepi, primo fra tutti quello meccanico della Rocca Malatestiana costruito dalla famiglia Gualtieri, originaria di Montiano, che domenica 7 gennaio ripercorrerà la storia e le storie del loro essere maestri presepisti dal 1956. L’evento è proposto a 800 anni della nascita del Presepe, avvenuta a Greccio su iniziativa di San Francesco d’Assisi: i partecipanti potranno vivere un’esperienza dedicata all’antico borgo malatestiano e ai presepi della famiglia Gualtieri, immergendosi in una storia magica e fantastica che unisce l’amore per la propria terra con l’arte dell’artigianato.

Il pomeriggio avrà inizio alle ore 16 in piazza Maggiore, nel centro storico di Montiano. Da qui prenderà avvio una passeggiata guidata per il paese, con visita alla chiesa di Sant’Agata, all’oratorio dei Tre Monti con il suo presepe, al centro culturale San Francesco con l’Annunciazione del Centino, le figure diffuse della natività realizzata da cittadini montianesi su disegni di Mauro Pracucci, e il contributo della 3monti band. Più tardi si approderà alla Rocca dalla quale si gode uno splendido panorama sulla Romagna. Tra queste mura storiche si terrà l’incontro con Marco Gualtieri che precederà la visita al magnifico presepe meccanico. Finale con brindisi al vin brulè, in collaborazione con la Pro Loco di Montiano.

Durata di circa due ore, per un minimo di 15 partecipanti. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione e una quota di 8 euro a persona (gratuito fino a 6 anni compresi), acquistando il biglietto da https://emiliaromagnawelcome-giratlantide.trekksoft.com/it/activity/326210/montiano-culla-del-presepe. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turistico “I Percorsi del Savio” di Cesena contattando lo 0547 356327 oppure indirizzando una mail a info@ipercorsidelsavio.it.