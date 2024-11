Montiano, spregio ai Caduti: due corone messe a testa in giù

Due corone celebrative posate nei giorni scorsi in memoria dei caduti montianesi, poste in due località diverse, sono state trovate capovolte: un evidente atto vandalico di spregio.

«Come tutti gli anni - informa Bruno Suppo dell’Associazione combattenti e Reduci di Montiano - insieme all’Amministrazione comunale deponiamo le corone ai Caduti nei cimiteri di Montiano e di Montenovo. Nella giornata di sabato le abbiamo trovate entrambe capovolte. Non possono essere cadute da sole, non c’è stato vento ed allora mi sono chiesto perché qualcuno abbia voluto compiere un gesto del genere. Io ci vedo del disprezzo nei confronti dei Caduti, di coloro al cui omaggio queste corone sono state deposte. Con un gran senso di amarezza penso che chi ha compiuto quel gesto sia un essere spregevole. Chi manca di rispetto ai morti, non ha capito il vero senso della vita, una persona che può solo essere compatita nella sua miseria etica e morale».

«È un gesto da condannare senza ma e senza se – afferma anche il sindaco di Montiano, Fabio Molari, criticando l’atto di spregio – Posso solo augurarmi che sia stata solo una bravata di persone che non sanno nemmeno loro il significato delle due corone collocate».