Montiano, sorpreso a spacciare cocaina: arrestato 37enne

Non si ferma l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Durante la scorsa notte, i militari della Stazione di Gambettola hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 37 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato di polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione dello spaccio nel territorio di Montiano. I militari hanno sorpreso l’uomo proprio mentre stava cedendo circa due grammi di cocaina a un coetaneo. Subito dopo l’intercettazione, i Carabinieri hanno esteso i controlli all’abitazione del trentasettenne: la perquisizione domiciliare ha permesso di scovare e sequestrare altre dosi di droga, nello specifico ulteriori 8 grammi di cocaina e 36 grammi di hashish, oltre a sostanze da taglio e a un bilancino elettronico di precisione utilizzato per il confezionamento.

Tutto il materiale e gli stupefacenti sono stati sequestrati per i successivi accertamenti tecnici. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì. L’arresto è stato poi convalidato dal Giudice del Tribunale di Forlì che, in attesa della prossima udienza e accogliendo la richiesta dei termini a difesa, ha disposto per il trentasettenne la conferma degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.