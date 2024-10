Montiano, si rompe lo scuolabus: il sindaco si improvvisa autista per tre alunni

Si rompe lo scuolabus, il sindaco si improvvisa autista. Venerdì movimentato a Montiano per via della frizione del mezzo che si è rotta proprio quando stava per partire carico di alunni. Come noto c’è una ristrutturazione radicale della scuola primaria “Pia Campoli Palmerini”, a Montiano capoluogo. Per dare modo di fare i lavori edili (2 milioni e 200 mila euro) i 40 alunni della primaria vengono trasferiti ogni mattina a Ponte Pietra di Cesena. Alcuni genitori vi provvedono direttamente, ma la maggior parte usufruisce del trasporto pubblico comunale.

Quando venerdì mattina è successa la rottura del bus che era in partenza dalla piazza di Montenovo, i genitori ancora presenti sul posto hanno deciso di provvedere loro a portare i figli a Ponte Pietra, per non farli arrivare tardi. Il sindaco Fabio Molari che abita nella frazione era presente e, visto che tre bambini erano rimasti sulla piazza perché i loro genitori erano già andati via al lavoro, non ci ha pensato due volte: con la sua auto si è offerto di portarli a destinazione: «Mi sono preso qualche rischio – ammette – ma era una situazione di emergenza e non mi sono tirato indietro». Gli alunni erano poi i più divertiti di quell’insolita situazione e hanno potuto raccontare a casa: «Oggi mi ha portato il sindaco a scuola!».

«Mentre io portavo gli alunni a Ponte Pietra – prosegue Molari - il mio vicesindaco e l’autista hanno portato l’autobus in officina a Gambettola. Il meccanico ha detto che era occupato e ci voleva minimo una settimana. Il mio vice invece ha insistito a tal punto che il meccanico ha dato la precedenza a quel lavoro sistemando il bus in un giorno. Così lunedì si riparte in piena normalità».

Tutti i genitori sono stati avvisati nel corso della giornata che il bus non c’era e così i genitori hanno provveduto anche per il ritorno. Ieri era sabato e gli alunni, che fanno tutti il tempo pieno, erano a casa.

«Mi sono reso conto di persona dei disagi di avere la scuola lontana – conclude il sindaco – così ho subito sollecitato tecnici e ditta a procedere con estrema urgenza».