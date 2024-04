Montiano: schiacciato dal trattore, agricoltore in Rianimazione

Stava lavorando col trattore nei suoi vasti terreni che circondano l’agriturismo Apollinare a Montenovo di Montiano. Il mezzo si è rovesciato schiacciandolo col suo enorme peso ed ora l’agricoltore è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

L’incidente occorso a G.S., 78enne montianese, risale al tardo pomeriggio di ieri. Attorno alle 18:30 ambulanze del 118 e vigili del fuco sono stati chiamati all’unisono a soccorso nella zona a ridosso dell’agriturismo circondato dai campi e dalle colline nella zona di via Cesarolo.

Tra i primi ad accorgersi dell’accaduto la compagna del 78enne. Per cause che dovranno essere ricostruite nel dettaglio all’improvviso il mezzo guidato dal 78enne si è rovesciato schiacciando l’uomo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto l’agricoltore non era intrappolato fatalmente sotto al mezzo. Ma il trauma toracico che aveva subito ha fatto si che dovesse essere trasportato con la massima urgenza al Bufalini, dove è giunto dolorante ma cosciente. Poi gli esami svolti in pronto soccorso hanno evidenziato lesioni serie al punto che per lui si è schiusa la porta del blocco operatorio del nosocomio cesenate. Ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Bufalini.