Montiano, ritorno nella scuola rinnovata a inizio 2026, asce fasciste mantenute e arriva anche una palestra

Assieme ai lavori epocali per ammodernare la storica scuola “Pia Campoli Palmerini”, arriva una nuovissima palestra per uso anche extrascolastico. E all’ingresso resteranno le “asce” stilizzate presenti dal periodo fascista.

Proseguono i lavori da oltre 2 milioni di euro, in linea con i tempi previsti: l’intervento dovrebbe essere ultimato tra settembre e dicembre.

Da due anni la ristrutturazione in corso obbliga i 40 alunni a frequentare due plessi cesenati, a Ponte Pietra e Calisese. Un sacrificio che sarà ripagato dalla prospettiva di rientrare in una scuola più bella che mai e in completa sicurezza sismica. Per questo progetto in piazza Eroi Caduti, inserito nel Piano delle opere pubbliche dell’Unione Valle Savio, dal Pnnr sono arrivati 2 milioni e 200mila euro. La scuola si trova in quello che un tempo era il complesso conventuale di San San Francesco, edificio che dopo la cacciata dei religiosi nel periodo napoleonico divenne di proprietà comunale. Da un anno e mezzo la parte adibita alle aule scolastiche è sottoposta a una radicale manutenzione straordinaria e a opere di adeguamento sismico.

Anche una palestra

Di fianco al grande fabbricato storico, in una parte della corte, si sta costruendo ex novo anche un fabbricato a due piani. Al piano terra diventerà sede della nuova palestra, mentre al primo piano verranno realizzate sale per alcuni laboratori scolastici. La palestra, oltre che accessibile dalla scuola, avrà un ingresso autonomo da valle, passando davanti all’ex pescheria. Quindi potrà essere fruibile anche in orario extrascolastico per altri usi, tipo ginnastica per gli anziani del paese e attività sportive integrative.

Salvate le “asce” fasciste

Ieri mattina la giunta comunale ha effettuato un accurato sopralluogo. Sull’ingresso principale della scuola sono state mantenute le “asce” risalenti al periodo fascista. Sebbene Montiano sia da sempre un comune “rosso”, difende e mantiene i simboli legati al periodo buio del ventennio. Per esempio, alcune fontane presentano il fascio littorio.

Il sindaco

«La ristrutturazione della nostra scuola primaria sta andando avanti come da cronoprogramma - conferma il sindaco Fabio Molari - Speriamo che venga pronta per settembre, ma è più probabile che lo sarà a fine anno, in modo da fare i trasferimenti durante le vacanze natalizie e quindi ripartire nella struttura nuova con la ripartenza delle lezioni dopo le vacanze natalizie, a inizio 2026. Si tratta dell’opera pubblica più costosa realizzata a Montiano da quando sono sindaco e forse da sempre. La nuova palestra porterà nuovi servizi al territorio e sopra avrà nuove sale per laboratori e altro. Manca però una parte dei soldi e quindi è probabile che la parte sopra la palestra rimanga al momento allo stato grezzo per essere ultimata in seguito. Le asce stilizzate rimarranno nel loro storico posto».