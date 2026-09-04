Montiano, riapre la scuola primaria, il sindaco commosso: “Un sogno che si realizza”

Mille giorni di lavoro, oltre 2,6 milioni di risorse investite, una scuola storica che rinasce, con a fianco una nuova palestra. Tutto è pronto a Montiano per il suono della campanella, il 15 settembre: la “scuola dei sogni”, come titola la locandina dell’inaugurazione, si è trasformata in realtà.

Riapre, dopo la ristrutturazione finanziata nell’ambito del Pnrr, la scuola primaria “Pia Campoli Palmerini”, che sorge nell’ex complesso conventuale di San Francesco: questa mattina il taglio del nastro, con la sottosegretaria alla Presidenza della Giunta regionale, Manuela Rontini, il sindaco di Montiano Fabio Molari, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, l’assessora comunale alla Scuola Simona Casadei e la dirigente didattica del IV circolo di Cesena, Katia Di Leo.

Una ristrutturazione radicale della struttura, con ingresso da piazza degli Eroi, che permetterà a bambine e bambini, trasferiti durante i tre anni di lavori in una scuola di Ponte Pietra, di tornare a casa: è stato messo in sicurezza l’edificio, che ha più di cento anni, grazie all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico con pompe di calore e pannelli fotovoltaici; è stata aggiunta un’aula e installato un ascensore per salire al primo piano e facilitare l’accesso a chi fisicamente non può fare le scale. Poi a fianco del fabbricato storico è stato costruito un nuovo corpo a due piani di 110 metri quadrati l’uno, dove trovano posto alcuni laboratori e una palestra, fruibile anche in orario extrascolastico da società sportive e gruppi, ad esempio per attività motorie o ginnastica per gli anziani. Spazio anche alle attività all’aperto, grazie all’installazione, nella corte, di giochi e di un gazebo in legno dove sarà possibile fare lezione, non solo durante la bella stagione.

Un intervento che supera i 2,6 milioni di euro, reso possibile principalmente grazie a risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, esattamente 1.395.000 euro, a cui si aggiungono 600mila euro coperti per metà dal bilancio comunale e per metà da un mutuo; circa 350mila euro sono arrivati dal ministero delle Finanze e 340mila dal gestore dei servizi energetici.

“È motivo di grande soddisfazione e gioia riaprire la ‘Pia Campoli Palmerini’- afferma Molari - perché anche nella mia vita si chiude un cerchio: aver lavorato con gli altri amministratori prima per costruire una scuola materna a indirizzo montessoriano nuova, bellissima, dotata di un bel parco, e ora inaugurare insieme anche la primaria. Il manifesto per questo taglio del nastro parla della ‘scuola dei sogni’, perché davvero per noi è un sogno fatto a occhi aperti che si è realizzato. Come Amministrazione abbiamo mantenuto fede a un impegno: quello di dare ai nostri giovani una scuola nuova, bella, luminosa, moderna, con un parco, tecnologicamente all’avanguardia e dotata anche di una piccola aula di ecologia all’aperto, dove nelle belle giornate, ma anche in quelle nebbiose invernali, visto che si tratta di una struttura coperta, i bambini e le bambine potranno seguire le lezioni fuori dalle aule”.