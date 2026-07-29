Montiano. Ragazza muore a 19 anni, disposta l’autopsia

Una giovane è morta in seguito a un malore dovuto probabilmente a un’overdose di sostanze stupefacenti, a Montiano. Sabato scorso verso mezzogiorno l’arrivo di alcune ambulanze non è passato inosservato nel borgo. In una casa sul centrale viale Roma è stata trovata in condizioni critiche una 19enne da tempo residente in Romagna. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena dove è spirata dopo alcune ore. La Procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla morte della giovane. L’ipotesi al momento più accreditata è che il decesso possa essere stato causato da un’assunzione di farmaci o sostanze, ma saranno gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire con precisione le cause della tragedia.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita della ragazza e gli eventuali contatti avuti prima del malore. Per questo motivo è stata disposta l’autopsia, esame ritenuto fondamentale per stabilire con certezza se la morte sia effettivamente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti oppure se vi siano altri elementi che abbiano contribuito al decesso. Dalle prime verifiche non emergerebbero segni riconducibili all’intervento di altre persone e si attende quindi l’esito degli esami medico-legali e tossicologici. Proprio i risultati dell’autopsia potranno orientare il prosieguo dell’inchiesta. Nel caso in cui venisse confermato il nesso tra il decesso e l’assunzione di qualche sostanza, gli inquirenti dovranno ricostruirne la provenienza e accertare eventuali responsabilità penali. L’attenzione si concentrerà, in particolare, su chi potrebbe aver ceduto lo stupefacente alla giovane, valutando se possano configurarsi ipotesi di reato, fino alla morte come conseguenza di altro delitto.