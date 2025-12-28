Montiano paese dei parchi: ora sono otto, uno ogni 187 abitanti

Parchi da record a Montiano e ben curati. Sul territorio comunale di 9 chilometri quadrati si contano ben 8 parchi. Visto che il Comune conta 1.500 abitanti, sono circa uno per ogni 187 residenti. Un numero pro capite da guinness dei primati: come se Cesena avesse 480 parchi di uso pubblico. Nei giorni scorsi investiti altri soldi per aggiungere giochi e steccati di protezione.

Ogni frazione ha uno o più parchi. Alcuni non solo grandissimi ma tutti ben curati e vissuti. Nel capoluogo svettano il parco delle Rimembranze dove si tengono momenti istituzionali, ma anche il parco della zona Peep, è in zona panoramica, ed è un’area verde ampia e dotata di giochi, panchine e parcheggio, oltre che adiacente a campo da tennis ed area per Protezione civile.

Molto apprezzato anche il parco “L’infinito a Badia”, non è molto grande ma è subito diventato un posto dove fare feste, concerti e socializzazione a cura della Pro loco di Montiano.

Due anni fa è stato inaugurato il parco di Case Francisconi, il primo della piccola frazione di Montiano al confine con Calisese. Ribattezzato “I ciliegi”, visto che contiene una dozzina di questi alberi da frutto, oltre al prato verde e ai classici giochi per bambini, sul fronte strada è dotato anche di un piccolo parcheggio. L’area del parco presenta una forma rettangolare e una superficie di circa 600 metri quadrati. E’ fornito di pali dell’illuminazione, una fontanella d’acqua, la recinzione in paletti di castagno, i giochi per i bambini. Realizzato su un appezzamento agricolo, ceduto da Riccardo Pedrelli, oggi purtroppo scomparso, ad un prezzo simbolico. Per la sua realizzazione spesi circa 60 mila euro. Era stato promesso in campagna elettorale e poi subito mantenuto l’impegno.

«In 9 chilometri quadrati di territorio comunale il nostro Comune ospita ben otto parchi, uno più bello dell’altro – afferma con orgoglio il primo cittadino Fabio Molari, che è anche un cultore dell’ambiente e un simpatizzante di Italia Nostra –. L’ultimo nato è quello a Case Francisconi, “I ciliegi”. Voglio qui ringraziare l’assessora comunale Simona Casadei che con molta determinazione si è impegnata per sistemare alcuni dei nostri parchi. A Badia, nel parco “Sarmeggiano”, è stata rifatta parte della staccionata e restaurati i giochi. Nel parco “L’infinito” sono stati messi a nuovo i giochi a molla ed inserito un gioco-torretta con scivolo e altalena. A Montiano, nel bel parco del Peep, che ora stiamo curando, abbiamo un gioco nuovo. Per finire a Case Francisconi il parco “I Ciliegi” è stato arricchito di giochi a molla, un’altalena ed un tavolo con panche. È bello vivere i parchi anche in questa stagione».