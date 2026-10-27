Montiano, muro crollato in via Longiano: via libera a lavori per 180mila euro

Il Comune di Montiano si prepara a mettere in sicurezza il tratto di via Longiano nei pressi della rotonda di Giano, dove un muro di contenimento è parzialmente crollato a causa delle forti piogge del marzo 2025. La Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato, con apposita delibera, il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento, che prevede un investimento complessivo di 180mila euro.

“Il cedimento del vecchio muro, realizzato in blocchi di cemento – commenta il Sindaco Fabio Molari – aveva provocato una colata di terra e fango sul marciapiede e su una parte della carreggiata. La situazione resta critica: in caso di nuove precipitazioni, infatti, il terreno potrebbe scivolare ulteriormente, con conseguenti rischi per la sicurezza della strada e dei pedoni. Il progetto, redatto dall’ingegnere Sergio Russo, prevede la ricostruzione della porzione di muro crollata attraverso una nuova struttura in cemento armato, destinata a sostenere la scarpata e a garantire una maggiore stabilità del terreno”. I lavori comprenderanno anche il ripristino e l’ampliamento del marciapiede, oltre alla sistemazione delle strutture danneggiate nelle aree confinanti. Sono inoltre previsti interventi di asfaltatura sulla vicina via Ciano.