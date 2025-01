Montiano, lavori a scuola: rientro in settembre o a inizio 2026 e si pensa al tempo prolungato col sabato a casa

Lavori a scuola e nuovissima palestra, anche per uso extrascolastico, nel capoluogo: tempi rispettati, dopo qualche esitazione, ma non è ancora chiaro se la fine lavori sarà nel prossimo mese di settembre oppure bisognerà aspettare la fine del 2025. Sono in corso opere epocali alla storica elementare “Pia Campoli Palmerini”. E intanto si pensa di aggiornare l’offerta formativa, anche negli orari di lezione, con chiusura il sabato e attività anche pomeridiane.

Lavori milionari

È ormai a buon punto la ristrutturazione radicale della scuola primaria, che ha obbligato i 40 alunni alla trasferta a Ponte Pietra. Le opere consegneranno finalmente una struttura bella e in completa sicurezza sismica. Dal Pnnr è arrivata la bella somma di 2 milioni e 200mila euro, dopo che l’opera era stata inserita nel piano triennale delle opere dell’Unione Valle del Savio. La scuola si trova in piazza Eroi caduti, in quello che un tempo era il complesso conventuale di San Francesco, edificio che dopo il periodo napoleonico e la cacciata dei religiosi, divenne di proprietà comunale. Da un anno e qualche mese la parte adibita alle aule scolastiche è interessata da una profonda manutenzione straordinaria e da interventi di adeguamento sismico. Dopo un rallentamento alla fine dell’anno scorso, ora i lavori di recupero stanno andando avanti come da cronoprogramma. Sono seguiti dall’Unione dei Comuni Valle del Savio, quale stazione unica appaltante. La durata prevista era di 550 giorni.

La palestra

Oltre al recupero del grande fabbricato storico, a fianco, in una parte nel giardino rialzato, si sta costruendo un fabbricato più piccolo a due piani. Al piano terra ospiterà la nuova palestra, mentre al primo piano verranno realizzate sale per alcuni laboratori. La palestra sarà accessibile sia dalla scuola che da valle, passando davanti all’ex pescheria, in modo da potere essere utilizzata anche in orario extrascolastico, per varie attività motorie, per esempio corsi di ginnastica per anziani o iniziative sportive integrative.

Il sindaco fa il punto