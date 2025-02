Montiano, la strada ripida deviata per pericoli torna a doppio senso con rotondina, nuovi segnali e rallentatori

Via Nazario Sauro, detta “la corta”, è stata riaperta a doppio senso di circolazione, con un nuovo assetto per renderne più sicura la connessione con la piazza adiacente. Da alcuni giorni c’è una novità in centro a Montiano, che ha rivoluzionato la viabilità di fronte al centro culturale San Francesco. È apparsa in piazza Garibaldi una nuova segnaletica orizzontale e cartellonistica verticale. Segnala la presenza di una nuova piccola rotatoria a raso al centro della piazza, accompagnata da inviti ad imboccare le giuste traiettorie a seconda del tipo di direzione che si intende prendere, con la presenza di pali e cartelli che obbligano a rallentare drasticamente la velocità.

Un residente ha fatto una lamentela scritta perché ritiene che quella cartellonistica stradale «compromette il decoro e il valore storico del centro di Montiano». A suo parere, i cartelli messi in piazza sono «invasivi sia per dimensioni che per collocazione, alterando l’armonia del contesto architettonico del centro storico». Perciò chiede «la revisione o la rimozione della cartellonistica».

Qualche anno fa, via Nazario Sauro era stata chiusa al traffico nel senso di marcia verso la salita, inserendo una deviazione. Si tratta di una strada in pendenza che salendo da Calisese e da Cesena sbuca proprio in piazza, senza un’adeguata visibilità. Se da un lato la limitazione della circolazione adottata dava sicurezza a pedoni, ciclisti e motocicli, dall’altro obbligava chi proveniva dal Cesenate di girare a destra in una strada ancora più stretta e tortuosa che costeggia il campo sportivo e poi sbuca più a monte, in modo altrettanto pericoloso, obbligando anche ad allungare il percorso per andare verso il centro di Montiano. Così erano fioccate proteste.

«Il timore di incidenti ha indotto vari cittadini a chiederci di tutelare quel punto critico - informa il sindaco Fabio Molari - mentre altri che usavano via Nazario Sauro per venire in centro protestavano per il giro a monte al posto di quei 200 metri per sbucare in piazza Garibaldi. Visto che in effetti c’era una certa anarchia nel traffico, cosa che mette sempre a rischio le persone a piedi o in bici, abbiamo commissionato uno studio al nostro tecnico comunale. La soluzione che ci ha prospettato ci è piaciuta. L’introduzione di restringimenti e nuova segnaletica obbliga chi arriva troppo veloce da monte a rallentare. I pedoni che devono attraversare la piazza ora hanno spazi di salvaguardia. Si tenga presente che a fine anno riapriranno anche le vicine scuole, oggi chiuse perché interessate da lavori radicali. Tutto questo ci ha poi dato modo di riaprire “la corta”, ossia via Nazario Sauro, a doppio senso di marcia».