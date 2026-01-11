Montiano, in arrivo due piste ciclopedonali nella vallata dell’Urgòn

Prendono forma le piste ciclo-pedonali. Una è quasi terminata e di fatto è un marciapiede che collega Montiano capoluogo alla frazione di Montenovo lungo la provinciale, per circa un paio di chilometri. La sua realizzazione è stata suddivisa in due tratti affidati a due ditte diverse. La seconda ciclo-pedonale partirà a marzo dalla frazione di Case Francisconi seguendo il corso del fiume Urgòn-Pisciatello per salire verso Montiano.

I fondi sono arrivati tramite l’Unione Valle del Savio, con un finanziamento ministeriale di 400mila euro, assegnato al Comune di Montiano nell’ambito della programmazione di “Opere di messa in sicurezza del territorio”. Montiano quindi avrà una nuova pista ciclopedonale che attraverserà la vallata dell’Urgòn-Pisciatello, dal tratto a confine con Cesena, per un collegamento tra la zona collinare e la pianura. Il percorso sarà realizzato poco distante dall’argine e sarà caratterizzato da opere di deflusso delle acque che impediscano il degrado e danneggiamento dell’infrastruttura. Il progetto prevede nel suo complesso uno sviluppo di circa 570 metri tra l’innesto della via vicinale “Rigone” attraversando una porzione di terreno agricolo nei pressi dell’argine del fiume e ricongiungendosi con la via vicinale “Valletta”, per poi proseguire per altri 1,5 chilometri circa lungo strade esistenti (vie “Malatesta” e “Poggio I”) e infine raggiungere il centro storico di Montiano.

«Siamo riusciti ad intercettare importanti finanziamenti che ci stanno permettendo la realizzazione di due piste ciclopedonali – sottolinea il sindaco Fabio Molati - la nuova quasi terminata collega Montiano a Montenovo seguendo la via provinciale. Ci lavorano due imprese: Pesaresi di Rimini e la Cooperativa Claas di Bagno di Romagna. L’altra ciclo-pedonale seguirà il corso di quello che noi consideriamo il Rubicone storico, ed è consigliata per chi ama andare a piedi o in mountain bike. Scendendo da Montiano la si prenderà da via Valletta e si potrà seguire il corso dell’Urgòn-Rubicone fino a via Rigone, per poi salire. È un viaggio meraviglioso costeggiando il torrente, tra canneti, frutteti, prati, piccoli boschi. Il nome storico del torrente in territorio montianese è sempre stato Urgòn».