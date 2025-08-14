Montiano, il negozio “Fabiola” ha compiuto 60 anni: “Mio padre mi ha trasmesso il valore del lavoro”

Storico negozio di paese compie 60 anni. Il casalinghi e articoli da regalo “Fabiola” si trova in centro a Montiano, in via Cesare Battisti numero 18, ed ha passato indenne ogni avversità degli ultimi 12 lustri. È gestito da Fabiola Berretti, figlia dell’ex sindaco Luigi Berretti, primo cittadino di Montiano per due legislature negli anni ‘70, ma anche indimenticato maestro elementare delle scuole del paese, venuto a mancare nel 1999.

Correva l’anno 1965 quando nel borgo collinare venne avviato il negozio da Augusta Romagnoli, zia dell’attuale conduttrice, scomparsa nel 2023. L’ha poi gestito con cura per 22 anni, fino al 1987 quando l’ha passato alle nipoti Annalisa e Fabiola. In seguito Annalisa ha lasciato la gestione a Fabiola. Un negozio con tanti articoli da regalo, casalinghi e anche un luogo per consigli e fare la lista di nozze. I montianesi sono sempre stati fieri di questo negozio in centro, una delle attività più longeve del borgo collinare che finora ha resistito a tutto, dalle mode che cambiano alla crisi del commercio di bottega con l’avvento dei grandi centri commerciali, dalla pandemia fino agli acquisti on line dal divano di casa.

«Ho passato tutta la mia infanzia in questo negozio – racconta Fabiola Berretti – poi per un certo periodo sono andata a lavorare in un’altra piccola località della zona, dove ho gestito un salone da parrucchiera con una sorella». Ma dopo qualche anno Fabiola è tornata all’amata gestione di Montiano: «Sono fiera di avere avuto un babbo sindaco – sottolinea – che a Montiano negli anni Settanta non percepiva nessuno stipendio e nessun rimborso, ma si dava molto da fare come amministratore comunale, con spirito di servizio e dedizione al suo paese che adorava. Penso anzi mi abbia trasmesso il valore del lavoro e dell’onestà, oltre che dell’amore verso Montiano, il mio bel paese». Negli anni tutti i montianesi sono passati a comprare qualche oggetto nel negozio di Fabiola che è un punto di riferimento non solo per Montiano: «La gente viene a confidarsi o chiedere un consiglio, la mia porta è sempre aperta a tutti». Ma gli incassi dell’attività non sono più quelli di una volta: «Applico prezzi popolari, ma negli ultimi tempi il volume delle vendite non è alto. Cerco di resistere, ma gli acquisti on line sono una concorrenza difficile da fronteggiare».

Il sindaco Fabio Molari incoraggia la titolare: «Per Montiano il negozio della Fabiola è molto importante. Anch’io talvolta acquisto articoli nella sua attività e mi sono sempre trovato bene. Per un paese collinare un negozio come questo vuol dire poter disporre di un servizio prezioso».