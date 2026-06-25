Montiano, il compleanno della “3 Monti Band”: “Abbiamo fatto tanta strada in 30 anni”

La banda di Montiano spegne 30 candeline. Domenica sera ha fatto una grande festa in piazza Maggiore, davanti a un folto pubblico. Ha presentato Valentina Orioli, mentre la banda ha snocciolato tanti brani, con omaggi anche a grandi autori, come Fabrizio De André, Secondo Casadei e Raffaella Carrà.

«La banda di Montiano nacque nel 1859 con repertorio classico e operistico – afferma lo storico locale Giorgio Bolognesi –ebbe importanti direttori d’orchestra, da ultimo il Maestro Leopoldo Lucchi (dal 1944 al 1994). Alla morte del maestro anche l’attività bandistica cessò per due anni. Poi è rinata nel 1996 col nome di Banda dei Tre Monti, ringiovanita, e con anche un nuovo e moderno repertorio musicale. Da sempre è il vanto della nostra comunità».

I bandisti più giovani per non disperdere il patrimonio culturale lasciato da Lucchi, su impulso dell’allora sindaco Giorgio Faedi, nel giugno 1996, si sono rimessi assieme con la direzione dell’attuale maestro Alessandro Fattori. Nel gennaio 2002 si è trasformata in associazione non profit per promuovere la diffusione della musica, attraverso un’attività didattica di volontariato e altre iniziative senza scopo di lucro come i corsi di orientamento musicale e la “Rassegna bandistica nazionale”. L’associazione conta circa 100 soci, e soprattutto la 3 Monti band.

«Abbiamo fatto tanta strada in 30 anni – ha rimarcato dal palco il presidente della 3 Monti band, Angelo Pasini – ricordiamo con affetto coloro che nel 1996 hanno contribuito alla ripartenza dell’attività della banda, tra cui il compianto postino-musicista Italo Persano. Uno dei nostri cavalli di battaglia è anche la rassegna bandistica con bande di tutt’Italia, dove abbiamo portato sul palco 150 bande e 5.000 suonatori, oltre ad aver stretto gemellaggio con tante formazioni musicali». Parole di elogio sono arrivate anche dai sindaci di Montiano, Fabio Molari e di Sarsina Enrico Cangini, che ha ricordato l’amicizia con la Banda di Sarsina.

Prosegue la “21ª Rassegna bandistica nazionale”, con 11 bande, che si esibiscono tra Montiano, Sarsina e Bagno di Romagna. Sabato (alle 21), a Montiano, ci saranno le esibizioni della Filarmonica novese da Novi di Modena e l’orchestra “Bruno Lugli” di Soliera (Modena), e domenica la “Wind Orchestra” del Conservatorio “Maderna-Lettimi” di Cesena e Rimini e la banda di Colombarone.