Montiano, dall’inno di Mameli a Romagna Mia per la fanfara degli Alpini

Emozioni con la fanfara della Brigata Cadore. Tanta gente ha fatto da cornice alla marcia dei cento alpini in collina. Sabato hanno tenuto un concerto di raccolta fondi pro alluvionati al teatro Bonci di Cesena, oggi sono saliti a Montiano per onorare il centenario della prima pietra del monumento ai Caduti nel parco delle Rimembranze. Nell’occasione lo storico locale Giorgio Bolognesi, è stato anche premiato per i suoi 40 anni di ricerche sul territorio.

Gli alpini sono arrivati a Montiano in pullman, poi hanno marciato di buon passo lungo il borgo. Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro, sono seguiti gli interventi del presidente della Provincia, Enzo Lattuca, del sindaco, Fabio Molari, e di Ines Briganti, presidente provinciale dell’Istituto storico della Resistenza. Tutti hanno rimarcato il valore della pace e della memoria. Molto suggestiva al parco l’intonazione dell’inno di Mameli e di altri canti degli alpini. A seguire il ritorno in piazza Maggiore e un concerto di una ventina di minuti. Cantata anche “Romagna mia”, con grande partecipazione popolare. L’arrivo a Montiano è stato reso possibile da Angelo Pasini, presidente della 3 Monti band e alpino. Presenti anche Alfredo Conti e Massimiliano Fontana, presidente e vice della Brigata Cadore. Infine il folto gruppo di alpini è stato ospitato a pranzo allo stand della Pro loco.