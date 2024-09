Monteleone, morto il chitarrista Michelangelo Severi

Ieri mattina è morto Michelangelo Severi. Maestro chitarrista, aveva 76 anni e da qualche mese aveva una malattia che non lascia scampo. Grande cordoglio nelle località che amava, come Monteleone dove viveva, Roncofreddo e Montiano dove lo si vedeva spesso, e in tante altre dove si era recato a suonare. Per molti anni andò anche in Africa con la moglie Gabriella, per aiutare alcune località povere e dove aveva contribuito a costruire una scuola.

Lascia nel dolore la moglie Gabriella Delvecchio, i figli Carmen, Sebastiano, Raffaele e Teresa, le nipoti, altri parenti e tanti amici e conoscenti. Il funerale avrà luogo martedì alle 14,15 dall’ospedale Bufalini per la chiesa di Monteleone, dove alle 15 sarà celebrata la Messa. Poi la salma sarà cremata.