Montegelli, doppia navetta e un pezzo a piedi nel cantiere della frana per andare alla Sagra de Savor

Una frana stradale da gestire con percorsi alternativi e una doppia navetta per la Festa della Madonna del Rosario e la “34 Sagra del Savor”. Torna l’evento atteso dagli amanti dei sapori di un tempo, con lo stand gastronomico e il tipico mercatino delle delizie. Ma quest’anno c’è anche la frana di Cà Quaiotto da “aggirare”. Nata dall’alluvione dell’anno scorso a maggio, coi finanziamenti arrivati all’inizio di quest’anno: con tutti gli obblighi burocratici degli appalti da mettere in opera i lavori sono partiti la scorsa estate. Prima la strada veniva gestita a senso unico alternato, ora invece è chiusa, con solo un passaggio pedonale. Il cantiere è a 1,5 km da Montegelli. Alla sagra si arriva salendo dalla valle del Savio o dalla valle dell’Uso. Invece da Sogliano capoluogo, la via più breve, le auto non superano lo sbarramento.

«Da lunedì 8 luglio la strada provinciale Sp11 è interrotta per importanti lavori di ripristino all’altezza dell’incrocio che porta a Santa Maria Riopetra - spiegano i volontari dell’Associazione culturale Montegelli e sulla pagina Facebook indicano i percorsi alternativi - Per raggiungere Montegelli e la sagra del Savor, consigliamo di salire da Santa Maria Riopetra o dal Barbotto, oppure di fare il fondovalle Uso, arrivando a Ponte Rosso e salendo verso Meleto-Rontagnano. Per chi arriva da Borghi e Sogliano, si consiglia di scendere verso Ponte Uso e proseguire verso Ponte Rosso, seguendo poi le indicazioni per Meleto. Ci scusiamo per il disagio del cantiere».

Ora l’Associazione ha ideato anche un’altra possibilità: «C’è un servizio navetta gratuito in occasione della sagra del Savor con un primo mezzo a Sogliano che porta fino alla frana. Poi si scende e a piedi si percorrono i 200 metri interessati dai lavori, quindi dalla parte opposta c’è una seconda navetta che porta a Montegelli. Per ritornare si fa il percorso inverso sempre con le due navette che fermano e ripartono dalla frana. Si ringrazia Auser Sogliano per la preziosa collaborazione».