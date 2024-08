Montegelli di Sogliano: il Comune ha acquistato l’area del monumento ai caduti

Cappella votiva e monumento ai Caduti con i loro nomi che cade a pezzi: il Comune ne diventa il proprietario e può preparare un progetto per salvarlo. La sindaca annuncia l’acquisto.

Fabbricato caro ai soglianesi

Una bella cappella votiva con i nomi dei Caduti versa in cattivo stato a Montegelli, in via Montegelli Mellino, ossia sulla strada principale della storica frazione. Si tratta di un manufatto cresciuto per gradi. La prima pietra venne posta da Pier Maria Brunetti che nel 1806 costruì sul posto una piccola celletta. Poi nel 1876 il figlio Gioacchino Brunetti, in memoria del padre, vi innalzò l’attuale cappella, alla quale nel 1926, su disegno degli architetti Artigianelli di Cesena, venne data la forma di monumento ai Caduti. Sulla facciata vennero fissate le lapidi con le foto ed erette due colonne. Nel 1962 una frana fece correre un pericolo alla stabilità del tempietto e si intervenne rinforzando le fondamenta con una gettata di cemento, aggiungendo alle 12 foto dei caduti della prima guerra le 8 di quelli della seconda guerra mondiale. Il primo ostacolo al recupero della cappella è stato che ufficialmente il fabbricato non esiste, ma sorge su terreno appartenente all’Istituto diocesano di sostentamento del clero di Rimini. Nel 2019 è stato chiesto all’ente religioso di cedere il piccolo terreno, oltre al piccolo spiazzo davanti al vicino cimitero locale. La curia ha chiesto un corrispettivo di 7.500 euro. Poi il Comune era in attesa dell’autorizzazione della Soprintendenza alle belle arti.

Gli appelli per salvarlo

Il manufatto è fatiscente e i residenti nel 2019 lo hanno segnalato al Comune. Poi lo hanno imbragato con corde plastificate. Ma il rischio si fa ogni giorno più concreto, così negli anni scorsi sono stati lanciati vari appelli. Anche nei giorni scorsi gli sos si sono moltiplicati. «Piango e piango - era uno degli ultimi appelli sui social - le lapidi sono state trasferite nel locale cimitero. A breve cadrà a pezzi. Vorrei ricordare chi ha versato sangue e sudore nelle trincee lontano dai propri cari. “O mala tempora” (“si avvicinano tempi bui”) avrebbe cantato il poeta».

La sindaca annuncia l’acquisto

«Finalmente possiamo annunciare che il monumento ai Caduti di Montegelli è ufficialmente parte del patrimonio del Comune di Sogliano - informa la sindaca Tania Bocchini - L’acquisizione dall’Istituto diocesano di sostentamento del clero di Rimini è il frutto di un lungo procedimento, reso necessario dalla dichiarazione d’interesse culturale del sito posta dalla Sovrintendenza. Oggi, grazie all’impegno dell’Amministrazione, il monumento insieme al terreno circostante e al parcheggio adiacente al cimitero, è finalmente nostro e possiamo guardare avanti, con la consapevolezza che questo monumento, simbolo della nostra storia e delle nostre radici, avrà finalmente l’attenzione che merita. Anche i prossimi passi per il recupero del bene dovranno tenere conto dei necessari pareri e delle autorizzazioni e serviranno tempo e lavoro. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo primo passo».