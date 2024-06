Misteriosa esplosione in via Del Monte a Cesena VIDEO

Un boato che ha richiamato in strada tutti i residenti. Poi una densa colonna di fumo biancastro. Il tutto “svanito nel nulla” all’arrivo dei soccorsi. Una esplosione dai contorni misteriosi quella avvenuta alle 20:30 tra il civico 76 ed il civico 80 di via Del Monte: nella parte più a ridosso di via Fiorenzuola e via don Baronio della strada che sale fino all’Abbazia. I residenti più vicini ad una palazzina di recente ristrutturazione hanno, come tutti gli altri nella zona, sentito un forte boato. In più degli altri hanno anche visto distintamente una colonna di fumo bianco levarsi al cielo. Nelle abitazioni “dell’esplosione” non c’era nessuno. I vigili del fuoco temevano di trovarvi all’interno una caldaia bruciata e scoppiata. O un guasto all’impianto fotovoltaico posto sul tetto. Ma una volta aperte le abitazioni da cui era salito il fumo tutto era in ordine. Ed anche l’ipotesi di un fulmine caduto a ridosso dell’illuminazione pubblica è ben presto tata smentita. Le operazioni per cercare di far chiarezza sull’accaduto sono in corso.