“Mi stai a cuore”: il Cnis Cesena festeggia nel segno di don Milani

“I care”, tradotto, “mi sta a cuore”. Questa l’espressione che meglio sintetizza la pedagogia di Don Lorenzo Milani, nonché il titolo dell’iniziativa con cui oggi il Cnis Cesena vuole ricordare un duplice anniversario: la scomparsa del sacerdote, il 26 giugno 1967, e la fondazione dell’associazione, lo stesso giorno nel 2013. La serata, in programma venerdì, sarà un’occasione per ripercorrere gli ultimi tredici anni, durante i quali la sezione Cesenate del Coordinamento nazionale insegnanti specializzati si è dedicata all’inclusione e al sostegno delle persone con bisogni educativi speciali, a partire dalla formazione di chi di loro si occupa. Il tutto nel nome di una tradizione educativa ispirata ai principi della scuola di Barbiana: inclusiva, in grado di valorizzare ciascuna persona e di non lasciare indietro nessuno. L’evento si svolgerà oggi a Villa Silvia, sarà a libero accesso e avrà inizio alle 17.30, con un benvenuto musicale affidato alla voce di Ada Gnola, accompagnata dal maestro Carlo Borsari. Alle 18 si terrà la tavola rotonda “Mi stai a cuore”, promossa da EduCare Cnis Cesena.