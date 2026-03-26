Meteo Romagna, vento a 90 km/h: danni sul territorio. In mare onde sopra i 5 metri VIDEOGALLERY

Il forte vento che sta soffiando sulla Romagna ha creato non pochi problemi ad alberi, pensiline e altre coperture che in alcuni casi hanno ceduto, come è successo a Meldola dove è anche arrivata la neve. A Cesenatico il mare molto mosso ha consigliato la chiusura delle porte vinciane. Le centraline collegate a 3BMeteo hanno registrato raffiche fino a 88 km/H nella zona di Meldola, 87 a Marina di Ravenna e Gambettola, 80 a Rimini.

Di fronte a Cesenatico la boa di rilevamento Nausicaa ha già registrato un’altezza massima di onde di 5,07 metri attorno a mezzogiorno.