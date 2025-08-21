Meteo Romagna, ultimi temporali, ma ora l’allerta è gialla

L’Emilia-Romagna torna in “giallo” dopo i temporali e le piogge delle ultime ore che avevano fatto scattare l’allerta arancione e misure preventive da parte di diverse amministrazioni locali. La nuova allerta emanata dalla protezione civile regionale è valida dalle 12 di oggi fino alle 23.59, con una attenuazione delle criticità e un ulteriore miglioramento per la giornata di domani, venerdì 22 agosto. Per il pomeriggio-sera di oggi, “permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sull’intero territorio regionale. Attenuazione dei fenomeni in nottata”.