Dopo un week-end caldo e afoso, per lunedì è stata disposta l’allerta gialla per temporali in buona parte della Romagna. “Nella giornata di lunedì 1° luglio - si legge nel bollettino della Protezione Civile - a partire dal pomeriggio, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sulla fascia costiera”.