Meteo Romagna, temperature massime in lieve calo venerdì 7 e sabato 8 agosto

Per venerdì 7 agosto si prevede un lieve calo delle temperature massime che tuttavia in Emilia-Romagna si manterranno su valori intorno ai 37 gradi nelle zone di pianura e localmente anche di collina, con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Inoltre, dalla seconda parte della giornata, non si escludono temporali sparsi sulla dorsale appenninica e pianura emiliana centro/occidentale, con possibili effetti e danni associati occasionali. Sabato 8 agosto, secondo Arpae Emilia-Romagna le temperature massime saranno in ulteriore lieve diminuzione tra 31/33 gradi della costa e 34/35 delle pianure interne. Temperature minime comprese tra 23 e 26 gradi.