Un lunedì pomeriggio con un clima da primavera inoltrata in buona parte della Romagna. Come riporta Arpae, a Rimini tra le 14 e le 15 di oggi si sono registrati 20.6 gradi, mentre il termometro segna 20.2 a Cesena e comprensorio. Da mercoledì a domenica Arpae prevede tempo perturbato e piogge sparse in tutta la regione Emilia-Romagna.