Meteo Romagna, pioggia in arrivo venerdì 7 e sabato 8 novembre

Pioggia in arrivo tra venerdì 6 e sabato 7 novembre. Un toccasana soprattutto pensando al basso livello della diga di Ridracoli. Per domani, venerdì 6 novembre, Arpae Emilia-Romagna prevede da metà mattinata precipitazioni deboli che interesseranno i settori più occidentali, in estensione verso il resto della regione nel corso della giornata. Per sabato 7 novembre al mattino nuvoloso con precipitazioni deboli e intermittenti che interesseranno gran parte del territorio, esaurimento dei fenomeni a partire da occidente entro il tardo pomeriggio. Dopo una pausa domenicale, la pioggia tornerà a farsi viva lunedì 9 e martedì 10 novembre.