Meteo Romagna, pioggia in arrivo da domenica 16 novembre

Dopo esserci lasciati alle spalle l’alta pressione delle prime settimane di novembre, gli echi della stagione invernale cominceranno a farsi sentire già da domenica. Il 16 novembre sarà caratterizzato da abbondanti precipitazioni e un progressivo abbassamento delle temperature, in linea con la media stagionale.

Come riporta Arpae Emilia-Romagna, “L’ingresso di una perturbazione, determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche domenica prossima, con precipitazioni sparse sulla regione che interesseranno in maniera più persistente i crinali appenninici centro/occidentali e localmente anche la pianura emiliana. Ancora piogge nella giornata di lunedì, più consistenti sui settori emiliani. Temporaneo e parziale miglioramento martedì ma con nuove piogge in arrivo nella giornata di mercoledì”.

