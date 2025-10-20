Meteo Romagna, pioggia e vento martedì 21 ottobre, allerta gialla sulla dorsale appenninica

Domani, martedì 21 ottobre, tornano pioggia e vento in buona parte della Romagna. Arpae Emilia-Romagna prevede cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni nella mattina sulle province centro/orientali, che tenderanno gradualmente ad esaurirsi, interessando nel pomeriggio soprattutto i settori appenninici romagnoli. Tendenza a schiarite nel corso della sera. Temperature senza variazioni significative, minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 15 e 17 gradi, con punte di 20 gradi in Romagna.