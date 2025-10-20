Meteo Romagna, pioggia e vento martedì 21 ottobre, allerta gialla sulla dorsale appenninica

Domani, martedì 21 ottobre, tornano pioggia e vento in buona parte della Romagna. Arpae Emilia-Romagna prevede cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni nella mattina sulle province centro/orientali, che tenderanno gradualmente ad esaurirsi, interessando nel pomeriggio soprattutto i settori appenninici romagnoli. Tendenza a schiarite nel corso della sera. Temperature senza variazioni significative, minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 15 e 17 gradi, con punte di 20 gradi in Romagna.

Tornano vento e temporali in Emilia-Romagna, in particolare sulla dorsale appenninica. Per la giornata di domani, 21 ottobre, la Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo gialla di 24 ore. Nella giornata di martedì, si legge nell’allerta, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sulle aree montane centrali della regione con precipitazioni intense, che potranno generare ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e occasionali fenomeni franosi”.

Le precipitazioni “sono attese tra le ore notturne e fino alle prime ore del mattino con successiva tendenza ad esaurimento”. Previsti anche venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) dai quadranti meridionali “con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili lungo le aree appenniniche di crinale centro-orientali in attenuazione dalla tarda mattinata”.